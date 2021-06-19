رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية ..بوابة فيتو نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بنسبة نجاح بلغت 81.85%، حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

وفي إطار حرص على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء خاصة للطلاب، تقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس وخطوات الحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــا.

ويدخل الطالب أو ولي الأمر على الموقع، ثم يضيف رقم الجلوس، والضغط على «عرض النتيجة» لتظهر فورًا أمام الطالب، كما يمكن إجراء عملية بحث جديد برقم جلوس آخر للحصول على نتيجة أخرى.







المصدر : https://medadpress.com/?p=1030