شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ميريام كلينك عارية وبتقول “أنا بمؤخرتي بخرب البلد” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج “للنشر” لن تكون مجرد حلقة عابرة بتاريخ البرنامج، حيث تعددت فيها المواقف الصادمة وغير المتوقعة: ميريام كلينك في للنشر وللأسف القضية هي قضية نشر صورة خلفية لها من دون ملابسَ داخلية على الفايسبوك، والتي قالت بعد تداولها بشكلٍ سريع وملفت (خلال ربع ساعة من نشرها وإزالتها فوراً) كلاماً كثيراً مسميةً الأشياء بأسمائها لتختتم بالقول: “أنا بمؤخرتي بخرب البلد”، مستغربة كيف ينتقدونها ويتداولون هذه الصور بشكل واسع…

ميريام كانت ضيفة للنشر في هذه الحلقة، بعدما رافقها فريقُ إعداد البرنامج في جلسةِ تصويرٍ خاصة على شاطئ البحر، الهدف منها طبعاً لم يكن التعري (رغم كونها حفلت بالعري) بل إيصال رسالة ما إلى وسائلِ الإعلامِ، التي تتلقفُ عادة هكذا صور وتحوِّلها إلى قضيةِ الساعة، وخلاصة الرسالة أن هذه الصور الصادمة هي الأكثر تحريكاً للناس وفي مقدمهم أولئك المنتقدين لها.