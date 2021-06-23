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شاهد – ميريـام كلينك عدت سما المصري : فتحت رجليها وبينت منطقتها الحساسة

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عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الفنانة و العارضة اللبنانية ميريـام كلينك من أكثر الوجوه المثير للجدل في منطقتنا العربية من حيث اطلالاتها الخادشة للحياء كما يعتبرها الكثير من المتابعين و كان آخرها اطلالتها في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام داخل كبينة شبهه عارية تغطى مؤخرتها بفيونكة صفراء .

و تتابع الفنانة الاستعراضية اثارة الجدل من خلال نفس الموقع بنشر العديد من الصور العارية و مقاطع الفيديو من حفلات أقامتها في بيروت و كان آخرها عدة صور لآخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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