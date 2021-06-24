حل امتحان اللغة العربية الثانوية العامة “توجيهي” فلسطين 24/6/2021

أنهى طلاب وطالبات الثانوية العامة في فلسطين اليوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، الامتحان النهائي للحصول على شهادة الثانوية العامة “توجيهي” في مادة اللغة العربية .

وأبدى الكثير من الطلاب والطالبات ارتياحهم الكبير من أسئلة الامتحان، مؤكدين بأن الأسئلة وبنسبة 80% من سياق الكتاب والمنهاج ، وتراوحت مابين المتوسطة والبسيطة مراعية للفروق الفردية للطالب.

وتوجه 84598 طالب وطالبة إلى قاعات الامتحان، موزّعين على 896 قاعة، في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج.

ويبلغ العدد الكلي للعاملين نحو 25 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب ومصحّح وإداري وفنّي وعامل في الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في تصريح صحفي يوم أمس، جاهزية الوزارة لعقد الامتحان رغم تحديات وآثار فرضتها جائحة “كورونا” والعدوان الأخير على القدس وقطاع غزة في كافة أرجاء الوطن، لافتًا إلى أن تجربة فلسطين العام الماضي قدمت أنموذجًا ملهمًا يحتذى به؛ بما يؤكد أن هذه التجربة تؤسس لعمل تكاملي تكاتفت فيه جهود الوزارة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية؛ للحفاظ على هذا الامتحان وجودته ومعاييره.

وبين أن تنظيم الامتحان يتم وفق قواعد البروتوكول الصحي؛ وبما يراعي معايير التباعد الجسدي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء، مؤكدًا أن الامتحان يقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص؛ وبما يضمن معايير الجودة الشاملة في كامل إجراءاته.

إجابات امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2021 “توجيهي” فلسطين

ملاحظة هذه الإجابات غير رسمية، وسيتم ارفاق الإجابة الرسمية الصادرة عن الوزارة فور توفرها، من خلال تحديث الخبر عبر موقع “دوت الخليج نيوز” فكونوا بالقرب دوماً .

المصدر : https://medadpress.com/?p=1116