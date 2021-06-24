كيف تعرف كمية الماء التي يحتاجها جسمك ؟

نصائح صحية تهمك كيف تعرف أنك لا تشرب الكمية الكافية من الماء ؟ أعراض نقص الماء عند الإنسان : 1/ الإحساس بالتعب والإجهاد سريعا . 2 / شحوب الوجه وانعدام الحيوية والنضارة نتيجة جفاف الجلد وظهور التجاعيد والبقع 3/ زيادة مستوى التوتر والانفعال 4 / الصداع والدوخة وضعف التركيز وربما الشعور بالبلادة 5/ ألام بالمفاصل نتيجة تيبس المفاصل وخشونة الغضاريف 6/ قابلية زائدة لتجمع الدهون تحت الجلد ( السلوليت) 7/ ضعف الدورة الدموية وبرودة الأطراف 8 /عسر الهضم والانتفاخ وعدم الانتفاع من الطعام 9 /ضعف وظائف الكلى و قلة حجم البول وارتفاع قابلية الإصابة بالحصوات والشعور بألم أثناء التبول 10 /بول مركز شديد الصفرة نتيجة كثرة الرواسب والأملاح 11 /فساد رائحة النفس 12/ الإصابة المتكررة بنزلات البرد ونتيجة الجفاف الشديد تراجع مقلة العين داخل الجمجمة وضعف الرؤية هل تعلم ان باستطاعتك معرفة كمية الماء اللازمه لجسمك !! فقط اضرب وزنك في 30 (ثم اقسم الناتج على1000) لتحصل على عدد اللترات اليومية المحتاجة او اقسم الناتج على 250 مل لتحصل على عدد الأكواب اليومية مثلا اذا كان وزنك

50 50 x 30 = 1500 ÷250 = 6 cup او

50 x 30 = 1500 ÷1000 = 1.5L اذا انت تحتاج الى لتر ونص من الماء اي 6 أكواب من الماء. — أن تشرب و أنت جالس : يذهب من جسمك جميع الترسبات الضارة ومنها الترسبات التي تسبب حصى الكلى … المصدر : https://medadpress.com/?p=1133

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