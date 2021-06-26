حصرياً الموعد الرسمي لعرض مسلسل جرح القلب ..

تم استكمال كافة الاستعدادات لعرض المسلسل الجديد جرح القلب المراد عرضه خلال الموسم الصيفي , المسلسل من انتاج شركة Süreç Film وكتابة سما ايرول وماهر ايرول واخراج يلديز هوليا بيلبان انطلق تصوير المسلسل في مدينة هاتاي وسيتم عرضه في 28 شهر يونيو يوم الاثنين المقبل ..

قصة مسلسل جرح القلب

العمل من النوع الدرامي الرومانسي تدور أحداثه حول قصة انتقام بين عائلتين بينما يتم الاعداد لزواج بين العائلتين لانهاء الخصومة سينقلب كل شيء رأسا على عقب بعد مشاهدة (جوكهان الكان) فريد لحبيبته نيلجون في وضع حميمي مع عمر (جان توبراك) ليعرض الزواج على عائشة (يامور تانري سيفسين)

أبطال مسلسل جرح القلب

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التركية كالممثل جوكهان الكلن الذي انهى دوره مؤخرا في مسلسل التفاح الحرام ويشاركه دور البطولة الممثلة الشابة ميرفي تشاغران بالإضافة الى العديد من الأسماء الاخرى :

زهراء يلماز

بورتشين عبد الله

مليح تشارداك

اينانتش كونوكتشو

المصدر : https://medadpress.com/?p=1142