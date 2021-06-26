تم استكمال كافة الاستعدادات لعرض المسلسل الجديد جرح القلب المراد عرضه خلال الموسم الصيفي , المسلسل من انتاج شركة Süreç Film وكتابة سما ايرول وماهر ايرول واخراج يلديز هوليا بيلبان انطلق تصوير المسلسل في مدينة هاتاي وسيتم عرضه في 28 شهر يونيو يوم الاثنين المقبل .. المصدر : https://medadpress.com/?p=1149

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسل جرح القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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