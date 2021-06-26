شكرا لقرائتكم خبر عن بلبوصة – اتفرج صافيناز هتجن عقلك بصورها الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صورة فاضحة على على حسابها الرسمي على انستجرام وذلك عبر خاصية الاستوري.

وظهرت صافيناز في الصورة بوضع مخل للغاية، حيث كانت ترتدي مايوه بكيني ولاكنها خبأته بساقيهامما جعلها تبرز منطقة الصدر وتكشف عنها بطريقة شبه كاملة، فكل من يرى الصورة يظنها عارية.

وتعرضت صافيناز للانتقاد بسبب هذه الصورة، وطالب عدد من المتابعين أن يتم محاسبتها على الصور الفاضحة التي تنشرها مثلما تم معاقبة سما المصري وغيرها.

ورأى الكثير ان صافيناز يجب أن يضع لها حد لأنها كما نقول “زودتها أوي”، وهذه ليست المرة الأولى، فحسابها الرسمي مليئ بالصور والفيديوهات المخلة.