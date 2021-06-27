طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود 5 درجات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على محافظات الوطن، لذا يستمر الجو، اليوم الأحد، جافا في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يستمر الجو، يوم غدٍ الاثنين، جافا في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة ليوم الثلاثاء، لذا يستمر الجو جافاًفي معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل، يتواصل تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يستمر الجو جافاًفي معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
المصدر : https://medadpress.com/?p=1157
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