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شاهد – سما المصري تستحم عارية وتنقل كل شيء

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بيروت - أسيل الاحمر - نشرت الرقاصة المصرية، ، صورة ظهرت فيها تستحم عارية داخل المايوه ونقلت لحظات الإستحمام، ولا نعلم ماذا ستفيد هذه الصورة المجتمع العربي.

لا تقدم إلا الإغراء والإثارة، وتتعمّد استفزاز جمهورها ومن يتابعها أو من يكرهها أيضًا لأنها تنشر صورًا تسيء للمرأة العربية بشكل عام.

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وكان الممثل المصري أحمد فهمي أيضًا التقط صورة له أثناء الإستحمام وفي البانيو، تمامًا كما صورة سما التي علّقت قائلة: “ايه يا حماده؟ هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟”

وتابعت: “احمد فهمي عايز يعمل اغراء…لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو”

سما المصري
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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