أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف مواعيد التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ. التخصصات المتاحة: وأوضحت الكلية التقنية للبنين بالطائف، أن التخصصات المتاحة تشمل (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق). موعد التقديم: وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غدٍ وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa المصدر : https://medadpress.com/?p=1181

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مداد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.