♦️وزارة النفط العراقية تطلق #الاستمارة الالكترونية للتعيين بصفة أجور يومية (الخاصه بالمهندسين ) للمحافظات كافه #ملاحظات ١- الرابط #يحتوي على 95 تخصص هندسي ٢- الدقة في #ملئ المعلومات ولا تقبل ألاستمارة للتعديل ٣- يقبل الرابط الالكتروني ﴿ الجنسية – البطاقة الوطنية ﴾ ٤- يتم #طباعة الاستمارة بعد ان يتم تحميلها الى جهازك #بصورة تلقائية وتقدم يوم #المقابلة ﴿ يعني تحملها بجهازك وتسحبها ورقي ﴾ ▪️الربط الإلكتروني الرسمي :- https://oilprog.com اخر يوم للتقديم يوم 6/ 7 /2021 م المصدر : https://medadpress.com/?p=1188

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