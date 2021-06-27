بصدر عريان .. بنت شريف منير كسحت بنت فيفي عبده

بيروت - ثريا شاهين - تصدرت الإعلامية أسما شريف منير محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت حالة من الجدل بعدما قامت بنشر صور جديدة لها برفقة المصور الشهير “أنتيكا”، خلال تواجدهما سويا في إحدى المدن الساحلية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قامت أسما بنشر صور جديدة لها وهي في إحدى المدن الساحلية برفقة المصور المشهور “أنتيكا”، وقامت بالتعليق عليها لتكشف حقيقة أرتباطها به.

وعلقت على الصورة وكتبت:”تنوية عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني و مرة اخيرة..انتيكا اخويا الصغير بلاش تجويد..اوعدكم لما ارتبط هعرفكم، اصلي اكيد هكون فرحانة ساعتها و هحب انكم تفرحولي مش هخبي..سيبكوا من الهري ده، ايه الالون الجامده دي، صيف كما قال الكتاب”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من رواد موقع انستجرام وجمهورها بالتفاعل مع الصورة وحصلت على العديد من الإعجابات، وأنهالت التعليقات على الصورة التي تشيد بجمالها وفكرها الراقي المهذب”.

جدير بالذكر، أن الإعلامية أسما شريف منير، كانت قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك.

حيث قالت أسما شريف منير، خلال صفحتها: “يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة”.

وأضافت، قائلة : “ربنا يكرمنا إحنا الاثنين .. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا”.

