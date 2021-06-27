تعرف على تخصصات جامعة طيبة الجديدة

أكدت جامعة طيبة أن البرامج الاكاديمية المستحدثة هي: دبلوم الأمن السيبراني – طلاب وطالبات ، قسم علمي – في المدينة المنورة والعلا والمهد وبدر دبلوم السلامة والصحة المهنية – طلاب ، قسم علمي – في المدينة المنورة دبلوم التجارة الإلكترونية والدعم – طلاب وطالبات، قسم علمي – في المدينة المنورة خيبر ودبلوم مطور الويب المتكامل – طلاب وطالبات قسم علمي – في المدينة المنورة والمهد وخيبر. دبلوم إدارة أعمال التأمين – طلاب وطالبات، قسم علمي وأدبي – في المدينة المنورة دبلوم إدارة السياحة والضيافة – طلاب وطالبات قسم علمي وأدبي – في محافظة العلا دبلوم إدارة اللوجستيات الإمداد – طلاب وطالبات قسم علمي وأدبي – في بدر”. المصدر : https://medadpress.com/?p=1202

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