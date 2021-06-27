البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام .. شرح بالفيديو

في توضيح لعضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية ومقر إقامتهم ومعلوماتهم الصحية، وتسهم في التحكم في دخول الحجاج للمخيمات في المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة وتفويجهم إلى منشأة الجمرات.

وأشار إلى أن البطاقة تسهم في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، بالإضافة إلى خدمات البرامج والتفويج والنقل وغيرها من الخدمات التي تسهل على الحجاج تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

حيث أن البطاقة الذكية تشتمل على “باركود” أو رمز شريطي تتم قراءته لمعرفة كافة بيانات ومعلومات الحاج، كما أنها تتضمن تقنية اتصال المجال القري NFC لقراءة معلومات الحاج عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

وتعتمد منظومة الحج في إقامة شعيرة الحج هذا العام على التقنية الحديثة والتكنولوجية و رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لحجاج بيت الله الحرام.

الشرح ..

المصدر : https://medadpress.com/?p=1210