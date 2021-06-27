في توضيح لعضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية ومقر إقامتهم ومعلوماتهم الصحية، وتسهم في التحكم في دخول الحجاج للمخيمات في المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة وتفويجهم إلى منشأة الجمرات.
وأشار إلى أن البطاقة تسهم في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، بالإضافة إلى خدمات البرامج والتفويج والنقل وغيرها من الخدمات التي تسهل على الحجاج تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.
حيث أن البطاقة الذكية تشتمل على “باركود” أو رمز شريطي تتم قراءته لمعرفة كافة بيانات ومعلومات الحاج، كما أنها تتضمن تقنية اتصال المجال القري NFC لقراءة معلومات الحاج عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.
وتعتمد منظومة الحج في إقامة شعيرة الحج هذا العام على التقنية الحديثة والتكنولوجية و رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لحجاج بيت الله الحرام.
الشرح ..
المصدر : https://medadpress.com/?p=1210
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام .. شرح بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مداد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.