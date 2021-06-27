قناة تكشف موعد إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

كشفت قناة الميادين، مساء اليوم الأحد، موعد إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وقالت القناة، إن مصر توصلت لاتفاق أوليّ يضمن عودة الأوضاع في غزة إلى ما قبل 11 مايو الماضي تدريجيا.

وأضافت: “يبدأ تنفيذ الاتفاق بإدخال السولار القطري والمواد الخام إلى قطاع غزة”، مشيرة إلى أن الاتفاق على إدخال المنحة القطرية إلى غزة أواخر هذا الأسبوع يليها تسهيلات أخرى.

ولفتت إلى أنه سوف تستكمل المباحثات مع الاحتلال في ملفات الأسرى والإعمار. المصدر : https://medadpress.com/?p=1215

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