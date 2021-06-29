شكرا لقرائتكم خبر عن بالبيكيني العريان – صافيناز شغالة رقص وتفتح افخاذها فتظهر منطقة عفتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الراقصة الأرمينية صافيناز، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأتها في الفيديوهات والصور التي تنشرها.

واختارت صافيناز هذه المرة نشر فيديو لها أثناء الاسترخاء على البحر في شرم الشيخ والاستمتاع بأشعة الشمس، التقطته على طريقة السيلفي واستعرضت فيه جسدها بدءاً من وجهها وصدرها وحتى أسفل خصرها وهي مرتدية بيكيني أسود واعتمرت قبعة من القش لتقيها الحرارة وعلقت عليه :”فلفل شطة ولا لأ؟.

وهاجم البعض الراقصة بسبب تعمدها استعراض جسدها من أجل جلب المزيد من المشاهدات