تنسيق التمريض العسكري 2021 كافة محافظة مصر وشروط الإلتحاق بمدارس التمريض

تنسيق التمريض العسكري 2021، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر، وجميع أولياء الأمور في عمليات بحث مستمرة عن تنسيق دخول المرحلة الثانوية بجميع أقسامها وفروعها، حيث وفرت وزارة التربية أكثر من قسم للمرحلة الثانوية ليمكن لجميع الطلاب الإلتحاق به.

حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بكل محافظة بإجراء تنسيق للشهادة الإعدادية، ليتم على أساسه دخول الطالب للمرحلة الثانوية، كذلك وفرت الوزارة أكثر من مدرسة للتعليم الثانوية سواء الثانوي العام أو التجاري أو الزراعي أو الصناعي أو الفندقي أو التمريض أو البريد وغيرها الكثير من المدارس.

تنسيق التمريض العسكري 2021

تعتبر مدارس التمريض من أكثر المدارس المرغوبة لدي الطلاب وأولياء الأمور، سواء كانت مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة، أو مدارس التمريض العسكري التابعة لوزارة القوات المسلحة المصرية، حيث توفر هذه المدارس العديد من الخدمات للطالب، فليس فقط تعليم الطالب مهنة التمريض ولكن أيضا توفر له العمل عقب تخرجه من المدرسة الثانوية.

شروط القبول بمدارس التمريض العسكري

قامت وزارة القوات المسلحة بتحديد بعض الشروط الخاصة بالقبول بمدارس التمريض العسكري للعام الدراسي المقبل 2021/2022 ومنها التالي:

يجب أن لا يقل نسبة نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية عن 70 %. لا يجب أن يقل عمر الطالب عن 17 عاما ولا يزيد عن 20 عاما. يجب أن يتجاز الطالب الاختبارات الطبية والبدنية وأيضا المقابلة الشخصية. لا يسمح للطالب أو الطالبة بالزواج خلال سنوات الدراسة.

قامت بعض المحافظات بالاعلان عن درجات القبول بتنسيق التمريض العسكري حيث نجد الدرجات تتراوح من 200 إلى 245 حتى الآن، جدير بالذكر أن مدارس التمريض العسكري توجد في بعض الأماكن بالمحافظات منها محافظة الأسكندرية وأيضا محافظة الأقصر، كذلك توجد مدرس تمريض عسكري بالمعادي وأيضا مدرسة بجوار كبري القبة

المصدر : https://medadpress.com/?p=1285