شكرا لقرائتكم خبر عن كما ولدتها امها .. اتفرج فيديو رقص جنسي لـ”صافيناز” بصدر عريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز في فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بصورة جريئة مما اثار الجدل بين الرواد.

اقرأ ايضا:

وفي تفاصيل الاطلالة، ارتدت الراقصة صافيناز الملابس المخصصة للبحر، والجريئة كما وصفها الجمهور، حيث كانت باللونين الأسود والاحمر.

واسدلت صافيناز شعرها على كتفيها خلال الاجازة التي تقضيها على البحر.

وارفقت الراقصة صافيناز تعليقا على الفيديو قالت فيه: يا حلوتك يا بحر قبل ان يتفاعل الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو الجريء.

والجدير بالذكر ان الراقصة صافيناز تقدم العديد من الحفلات الخاصة بالإضافة الى عملها الفني، حيث من المنتظر ان تقدم عمل سينمائي حلال الفترة القادمة.

وكان اخر اعمال الراقصة صافيناز مشلشل أبو البنات مع الفنان مصطفى شعبان