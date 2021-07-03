إجابات امتحان اللغة الإنجليزية توجيهي 2021 الفرع الأدب

تستعرض “موقع دوت الخليج نيوز” لجميع قراءها من طلاب وطالبات الثانوية العامة في فلسطين الفرع الأدبي، الاجابات الصحيحة لورقة امتحان اللغة الانجليزية، والذي جرى تقديمه صباح اليوم السبت.

حيث قدم طلاب الفرع الأدبي الامتحان الذي تكون من 7 صفحات ضم فقرة الوحدة التاسعة من الكتاب الوزاري التي تتحدث عن نجوم كرة القدم ، فيما جاء التعبير ( personal statment) .

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2021 الفرع الأدبي :- المصدر : https://medadpress.com/?p=1326

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