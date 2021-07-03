شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – لاول مرة مقاطع من فيديو فاضح تسبب في سجن سما المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في مصر، بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

ونشرت سما المصري فيديو فاضحا من داخل حمام منزلها، حيث تم توجيه تهم إليها من بينها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة، ونشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصري، وإنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة، والتواصل مع متابعيها على تطبيق loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة عن الآداب.

وأوضحت وسائل الإعلام أن بين التهم التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها، وتهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، قد اتهمت الراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام في التحقيقات بعد القبض على سما المصري بناء على بلاغ قدمته إلى النيابة العامة ، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة “الفيديوهات الإباحية” المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، موضحة أن العديد من الشباب يمتلكون هذه المقاطع ومن ضمنهم نجلها.