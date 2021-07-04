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شاهد – سما المصري و”صدرها كله برا”!

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بيروت - أسيل الاحمر - لا تزال الراقصة الاستعراضية ، تمارس فجورها وقلة تهذيبها عبر السوشيال ميديا دون توقف.

سما نشرت صورة جديدة، أظهرت فيها صدرها بشكل مستفز ووقح، وعلقت قائلة: (بقولكم ايه….انا هاعمل نقابه الشحاتين وهكون انا نقيبه الشحاتين وهاطلع اشحت في إشارات المرور وتحت الكباري وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وكده….هات قرش باه⁦ ياعم…مين هينضم للنقابه؟).

سما تحرض على الفسق والفجور، وتشجع على الإثارة والإغراء، ورغم أننا نحاول دائمًا الإبتعاد عن أخبارها الرخيصة، إلا أن أفعالها وما تنشره يوميًا يستفزنا كثيرًا.

سما المصري وصدرها برا
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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