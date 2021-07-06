بصدر عريان – رانيا يوسف على البحر بفستان احمر شفاف

بيروت - ثريا شاهين - تعرضت الفنانة رانيا يوسف، لهجوم من رواد السوشيال ميديا بعد ظهورها مؤخرًا بصور مثيرة للجدل الأمر، ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير بها الفنانة رانيا يوسف الجدل بسبب إطلالتها، إذ أنها اعتادت بشكل مستمر على إثارة الجدل بتلك الإطلالات المختلفة والجذابة، فمنذ عدة أيام بدأت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها صور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية أيضًا، والتي تميزت جميعها باختيارها للون الأحمر، معلقة عليها قائلة الأحمر يكسب.

وبدأت مؤخرًا الفنانة رانيا يوسف تصوير أول مشاهدها فى أحداث الجزء الرابع من مسلسل “الآنسة فرح”، وذلك بعد عودتها من إسبانيا وانتهاء العطلة القصيرة التى قضتها هناك، لتلتحق بتصوير العمل الذى انطلق الأسبوع قبل الماضى بمشاهد جمعت بين أحمد مجدى وهبة عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.

مسلسل “الآنسة فرح” مأخوذ من المسلسل الأمريكى “Jane the virgin” بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، بسنت النبراوى، نيرة عارف، سمر علام، هانى ابراهيم وإخراج وائل فرج.



