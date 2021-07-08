الان ظهور نتائج التؤوريا

أعلنت وزارة التقل والمواصلات بدولة فلسطين عن إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج التؤوريا 2021، حيث يمكن لجميع المتقدمين لاختبار القيادة النظري التعرف على النتائج إلكترونياً بإدخال رقم الهوية إلى موقع الوزارة الرسمي www.mot.gov.ps، وذلك تسهيلاً على المواطنين في الكشف عن نتائج التؤوريا عبر الإنترنت بدون الرجوع مرة أخرى إلى وزارة النقل والمواصلات، ونفيدكم بالرابط الإلكتروني وكيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج التؤوريا 2021 برقم الهوية

يتطلع جميع المتقدمين لاختبار القيادة النظري لمعرفة نتائج التؤوريا صباح كل يوم، حيث تنشر وزارة النقل والمواصلات جميع المقبولين عبر موقعها الإلكتروني، وقامت الوزارة بتفعيل الموقع الرسمي للكشف عن نتائج اختبارات القيادة النظرية وذلك منذ العام الماضي مع انتشار فيروس كورونا ولتخفيف الأعباء والإزدحام أتاحت خدمة الإستعلام عن نتائج التؤوريا في فلسطين إلكترونياً.

وتعلن وزارة النقل والمواصلات عن نتائج التؤوريا بشكل أسبوعي للاختبارات النظرية، حيث يمكن للمتقدم بعد ظهور النتيجة متابعة الامتحان العملي في القيادة وذلك بعد تلقي عدة دروس عن القيادة تؤهل الممتحن بالحصول على رخصة القيادة.

كيفية معرفة نتائج التؤوريا ٢٠٢١ فلسطن

إن عملية معرفة نتائج التؤوريا ( الاختبار النظري للقيادة) في فلسطين يمكن الكشف عنه إلكترونياً بطريقة سهلة ومباشرة وذلك عن طريق؛

الدخول إلى موقع وزارة التقل والمواصلات http://www.mot.gov.ps/t/

إدخال رقم الهوية.

النقر على كلمة “بحث”.

تظهر لك نتيجة اختبار التؤوريا.

وبالتوفيق للجميع.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1352