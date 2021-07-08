تنسيق اعدادية لجميع محافظات 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة، بحد أدنى 235 درجة، وحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي خدمات أقل 205، موضحة أن التنسيق سيقسم إلى 4 مراحل، وتتمثل الأولى للطلاب الحاصلين على 225 درجة إلى 280، والأخرى للحاصلين على مجموع 245 درجة إلى 254، والثالثة للحاصلين على 235 درجة إلى 244، والرابعة للطلاب المتخلفين عن التقديم في المراحل السابقة.

تنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021 القاهرة: يتم على أساس درجات الطالب في التيرم الثاني

وكشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن المدة الزمنية لتنسيق ما بعد الشهادة الإعدادية 2021، موضحا أن كل مرحلة ستستغرق 3 أيام وتتولى الإدارات التعليمية إعلان مواعيد التقديم في كل المدارس التابعة لها، مشددا على قبول الطلاب حسب المربع السكني أو الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على الشهادة الإعدادية.

وأكد «عطية» في بيان له، أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة، إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد تنسيقهم في محافظاتهم.

في سياق منفصل، كشف الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية الفنية خلال ساعات، موضحا أن التنسيق يختلف من مدرسة لأخرى، مؤكدا أن مدارس التعليم الفني تشمل التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري.

وأضاف «عبده»، في تصريحات ، أنه تم الانتهاء من إجراء احصائيات المجمع التكراري لجميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مشددا على جميع المدارس الفنية بضرورة عدم قبول أي أوراق للتقديم إلا بعد اعتماد الحد الأدنى للتنسيق