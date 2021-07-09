ظهرت الآن نتائج سحب اللوتو اللبناني

نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم الخميس مع زيد، تواصل إدارة اليانصيب الوطني اللبناني فاعليات إعلان نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم الخميس الموافق 8 يوليو لعام 2021 مع الإعلامي زيد والبث المباشر لنتائج سحب اللوتري اللبناني رقم 1916 لمعرفة الأرقام الرابحة في سحب اللوتو اللبناني وأصحاب البطاقات الرابحة في سحب اللوتري اللبناني مع زيد، والفائزون بالجوائز المالية الكبري في اليانصيب الوطني اللبناني ونتابع معكم في موقعكم كورة في العارضة كافة التفاصيل الخاصة لنتائج اللوتو اللبناني.

نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم الخميس

تقام نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم الخميس 8-7-2021 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت العاصمة اللبناني بيروت، لإعلان نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم الخميس مع زيد والأرقام الرابحة في سحب اليوم رقم 1916 الذي ينتظره عشاق اللوتري اللبناني يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع علي الهواء مباشرة علي الفضائية اللبنانية وعلي موقع سحب اليانصيب الوطني اللبناني مع الإعلامي زيد، حيث يقوم المتسابقون في سحب اللوتري اللبناني بشراء التذاك من المنافذ الخاصة بسحب اللوتو اللبناني والتي تُفعل فور شرائها مباشرة وتستمر في المشاركة في السحب لمدة 4 شهور متتالية يمكن خلالها المتسابق الربح اكثر من مرة الجوائز الكبري بملايين الليرات اللبنانية.

رابط الإستعلام نتائج سحب اللوتو اللبناني مع زيد

نقدم لكم عشاق اللوتري اللبناني مع الإعلامي زيد رابط الإستعلام نتائج سحب اللوتو اللبناني 1916 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات التالية حتي تتم عمليات الإستعلام عن نتائج اللوتري اللبناني.

1- الدخول لموقع نتائج سحب اليانصيب الوطني من هنااااااااااااااااااااااا.

2- إدخال رقم البطاقة.

3-ثم الضغط علي كلمة بحث لمعرفة نتائج سحب اللوتو اللبناني.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1373