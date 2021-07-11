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شاهد – سما المصري بدون ملابس داخلية وترهلات!

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بيروت - أسيل الاحمر - نشرت الفنانة المصرية ، صورة حديثة ظهرت فيها بدون ملابس داخلية، وبدت الترهلات واضحة على جسدها.

علقت سما على الصورة قائلة: (اشوفكم لايف علي تويتر الساعه 10 بالليل النهارده يعني كمان ٣ ساعات تقريبا والرابط بتاع تويتر هنا في البايو وفي الاستوري أو اعملوا سيرش باسم يلي تابعوني ونخربها باه علي تويتر…تويتر دا حريه خالص..خالص مالص..مالص بالص).

الراقصة المصرية سما المصري تصر دائماً على الظهور بإطلالات عارية ومقززة، وتستعرض لحمها أمام الملايين دون خجل، ومع الأسف يتابعها أكثر من 2 مليون شخصاً!

سما المصري بأحدث صورة نشرتها
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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