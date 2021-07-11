تسريبات ” نموذج حل امتحان العربي ثانوية عامة 2021 أدبي وعلمي

يبحث طلاب الشعبة الأدبية عن امتحان اللغة العربية المقرر اليوم عن طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، حيث أدى قرابة 393 ألف طالب وطالبة موزعين بكافة لجان الجمهورية امتحان اللغة العربية في أولى امتحانات الثانوية العامة، وقد انقسم طلاب الشعبين في كافة المواد حتى اللغة العربية والانجليزية كما كان معتاد عليه بالأعوام السابقة.

فهناك الكثير من طلاب الشعبة الأدبية يريدون أن يرون كيف جاءت أسئلة امتحان العربي اليوم تجهيزاً لامتحانهم غداً الأحد، لذلك نطلعكم على ورقة الأسئلة لكي يتعرف الطالب على الأسئلة وتكون لديه خلفية بطريقة الأسئلة في البابل شيت الجديد، وكذلك ننشر لكم الإجابات المتداولة عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث أدبي

بدأت مع الساعة العاشرة صباح اليوم تداول اجزاء من امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الشعبة الأدبية، وتقوم وزارة التربية والتعليم في التحقق من صحة المتداول ومعاقبة المتسبب كما حدث بالأمس، فندعو أولياء الأمور عدم الانسياق لتلك الصفحات المنتشرة.

امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2021

استغرق طلاب الشعبة العلمية في امتحان اللغة العربية اليوم 3 ساعات متواصلة للإجابة على 60 سؤال للاختيار من متعدد، ولكن كانت آراء الطلاب بعد الامتحان صادمة لآبائهم، حيث وجد الطلاب صعوبة في امتحان العربي اليوم، وكانت آراء الطلاب كالآتي.

بينهما وجد صعوبة بالغة في الامتحان حيث أنه يحتاج إلى وقت أطول وتركيز لأن الاختيارات قريبة إلى الإجابة فيحتاج إلى تركيز شديد، وأضاف البعض أن الأسئلة غير مباشرة.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1393