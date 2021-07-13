أهم الاخبار

بظهور عاري لمؤخرتها – السعودية رهف القنون اكتسحت صافيناز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بظهور عاري لمؤخرتها – السعودية رهف القنون اكتسحت صافيناز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت الناشطة السعودية رهف القنون لمشاركة صور جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الانقطاع حيث أطلت في احدث هذه الصور بإطلالة “جريئة” مرتدية المايوه، وهي تستمتع بالأجواء على البحر.
ونشرت رهف صورة ظهرت فيها على البحر، عبر حسابها على إنستغرام، التقطتها واستعرضت فيها جسدها بمايوه احمر.

ويبدو أن رهف أرادت تجنب االانتقادات فقامت بإغلاق خاصية التعليقات على الصورة، لكن تم تداولها على نطاق واسع في صفحات أخرى عبر تويتر وإنستغرام، لتفجر موجة من الجدل، صاحبها ردود فعل غلب عليها طابع الانتقاد والهجوم.

وقال العديد من المتابعين، إن رهف تتقصّد التقاط مثل هذه الصور، لأنها تبحث عن تصدر الترند على السوشال ميديا، وهو ما تنجح به في كل مرة، لأنها تظهر بإطلالات “جريئة”، وشبه عارية، ولا تكترث في الوقت نفسه، إلى الهجوم الذي تتعرض له.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا