نشرت وزارة الداخلية الهيئة العام لمعابر الحدود
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (15 يوليو):*
???? *المتبقي من الحافلة الحادية عشرة + الثانية عشرة + الثالثة عشر حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/24).*
???? *التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.*
???? ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
???? ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
???????? *للتذكير رابط كشف (2021/24):*
https://drive.google.com/file/d/1tQlGpHtrxP6J_Ra5eC3LlNI5o5IrMfwO/view?usp=drive_web
⭕ *للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:* https://daleel.moi.gov.ps
الهيئة العامة للمعابر والحدود
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الأربعاء 14 يوليو 2021
المصدر : https://medadpress.com/?p=1424
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