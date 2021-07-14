أضرار تناول رقائق البطاطس ( الشيبس ) على الصحة

صنفت أكاديمية طب الأطفال الأمريكية AAP الشيبس كأسوأ طعام ممكن أن يقدم للطفل لما فيه من مضار على الصحة ، ومن هذه الأضرار :

⁦ ⁩ الإدمان على تناوله حيث أن شركات تصنيع الشيبس تعمل على إضافة مواد تحفز الشخص على إدمان تناوله بعدة طرق منها وجود مستويات عالية من النشويات والكربوهيدرات المكررة في الشيبس التي يمكن أن تغير مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم مما يؤدي لزيادة الجوع و الرغبة بتناول كميات أكبر.

⁦⁩ تناول الحامل للشيبس بكثرة يضر بالأجنة مثل ضرر تدخين الأم و ذلك لوجود مادة الأكريلاميد الكيميائية السامة التي تؤثر على نمو دماغ الطفل و نمو الجسم و تؤدي الى الولادة المبكرة .

⁦⁩ ارتباط تناول الشيبس باضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD.

⁦⁩ البدانة: لإحتوائه على نسبة عالية من النشويات و الدهون والسعرات الحرارية والتي يمكن أن تزيد من مخاطر زيادة الوزن و السمنة و بالتالي ترفع من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان .

⁦⁩ إرتفاع الضغط الدموي بسبب إرتفاع محتوى الصوديوم في الشيبس و الذي قد يؤثر بشكل سلبي على صحة القلب والأوعية الدموية .

⁦⁩ إرتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم بسبب ارتفاع كمية الدهون غير المشبعة الموجودة في رقائق البطاطا، حيث أن تناول كيس واحد من الشيبس يومياً يعادل شرب 5-9 لتر من الزيوت سنوياً

⁦⁩ التحسس الغذائي و نقص المناعة الناجم عن تأثير المواد الحافظة و المنكهات و الملونات الموجودة في الشيبس.

⁦⁩ تسوس الأسنان .

⁦⁩ زيادة خطر الإصابة بداء السكري والسرطان على المدى البعيد.

لذلك من الأفضل الامتناع عن تقديمه للأطفال, أو عدم تقديم أكثر من كيس صغير واحد في الأسبوع بعد تناول الطفل لوجبة غذائه الصحية.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1426