أهم الاخبار

احكم بنفسك .. لورديانة بتتحدى صافيناز بوصلة رقص عشرة بلدي

0 نشر
0 تبليغ

بيروت - ثريا شاهين - أثارت الراقصة البرازيلية ​لورديانة الجدل مجدداً بمنافستها الراقصة ​صافيناز​ في الرقص، بعد أن ظهرت بمقطع فيديوز نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تتمايل بإطلالة أنيقة.

وظهرت لورديانا في الفيديو وهي ترقص، مرتدية توب شيفون باللون الأسود وجيب باللون نفسه، ووضعت بعض اللمسات الجمالية البسيطة، وأبرزت جمال عينيها بالماسكارا، كما إختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها، وتركت شعرها بطريقة إنسيابية ناعمة، تليق بإطلالتها الساحرة والأنيقة.

يُذكر أن لورديانا من مواليد عام 1977، ورثت حب الرقص من والدتها، التي كانت تتدرّب معها على الرقص في البرازيل.

وتتواجد في مصر منذ عام 2016، عملت خلالها ببعض أماكن السهر، في شرم الشيخ والساحل الشمالي

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا