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اتفرج – عروسة تتحدى راقصة شهيرة فى رقص بلدى وحركات أثارت العريس

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عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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