أخبار عالمية

أخبار عالمية

الصحة البحرينية تحذر: "الخروج من المنزل للضرورة"

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الصحة البحرينية تحذر: "الخروج من المنزل للضرورة"

حذرت وزارة الصحة البحرينية المواطنين والمقيمين من جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة وفقا لصحيفة الوطن البحرينية :" "لا تغادر المنزل إلا للضرورة"، وذلك بعد تسجيل طفرة في عدد الإصابات ......

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أخبار عالمية

وضع غير مريح.. سلالة كورونا البريطانية تتفشى في عاصمة عربية

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وضع غير مريح.. سلالة كورونا البريطانية تتفشى في عاصمة عربية

قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات إن بلاده سجلت خلال الأيام الماضية، 350 إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا، معظمها في منطقة عمان الغربية. وأوضح الوزير ......

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أخبار عالمية

روسيا.. الشرطة تخلي سبيل زوجة نافالني

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روسيا.. الشرطة تخلي سبيل زوجة نافالني

أخلت الشرطة الروسية سبيل يوليا نافالني زوجة المعارض أليكسي نافالني بعد توقيفها في موسكو اليوم الأحد، وفق ما أفادت محاميتها سفيتلانا دافيدوفا. وأضافت المحامية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" ......

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