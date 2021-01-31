أخبار عالمية

أخلت الشرطة الروسية سبيل يوليا نافالني زوجة المعارض أليكسي نافالني بعد توقيفها في موسكو اليوم الأحد، وفق ما أفادت محاميتها سفيتلانا دافيدوفا. وأضافت المحامية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" ......

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