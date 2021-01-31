أخبار عالمية

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، ......
الصحة البحرينية تحذر: "الخروج من المنزل للضرورة"
حذرت وزارة الصحة البحرينية المواطنين والمقيمين من جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة وفقا لصحيفة الوطن البحرينية :" "لا تغادر المنزل إلا للضرورة"، وذلك بعد تسجيل طفرة في عدد الإصابات ......
وضع غير مريح.. سلالة كورونا البريطانية تتفشى في عاصمة عربية
قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات إن بلاده سجلت خلال الأيام الماضية، 350 إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا، معظمها في منطقة عمان الغربية. وأوضح الوزير ......
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية شمال قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، الأحد، بسقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.....
روسيا.. الشرطة تخلي سبيل زوجة نافالني
أخلت الشرطة الروسية سبيل يوليا نافالني زوجة المعارض أليكسي نافالني بعد توقيفها في موسكو اليوم الأحد، وفق ما أفادت محاميتها سفيتلانا دافيدوفا. وأضافت المحامية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" ......