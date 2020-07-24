مكة تستقبل الفوج الأول لحجاج بيت الله الحرام .. تفاصيل

وسط إجراءات مشددة، استقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الجمعة الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام.
جاء ذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني وتم استقبال الفوج الأول من منطقة القصيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة،
ويأتي ذلك بعدما أتمت الجهات المعنية كافة التجهيزات المعدة لخدمة حجاج هذا العام، والتي تطبق بها جميع الإجراءات الصحية من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، المنبثقة من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية جهزت فندقًا متكاملًا لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مكة المكرمة، بدءا من الرابع من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى منى، حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات، بالإضافة إلى قوائم الطعام التي توفر الوجبات الرئيسية للحجاج.
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