خلال 24 ساعة .. السعودية تسجل 1968 إصابة جديدة بـ كورونا و2541 حالة شفاء

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266941حالة .
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 2541 حالات تعاف، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2733 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43885 والحالات الحرجة 2120 حالة .
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