إنجاز جديد.. السعودية عبرت بحجاج بيت الله بر الأمان بعيدا عن كورونا

موسم حج آمن .. عبارة صغيرة لكن حملت فى طياتها جهود ضخمة ومضنية لمنظومة عمل متكاملة تعهدت بحماية ورعاية قاصدى بيت الله الحرام والعبور بهم لبر الأمان بعيدا عن فيروس كورونا المستجد .

ووسط إجراءات إحترازية مشددة دأبت عليها المملكة العربية السعودية منذ أن أعلنت على إقامة موسم الحج 1441ه حتى بدء وختام المناسك، أعلنت خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن نجاح خطتها في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة أُنجِزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

لا إصابات بين الحجاج

وحملت وزارة الصحة السعودية أنباء سارة بعدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة، بينما سجلت المملكة 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت تسجيل 30 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، بينما شهدت المملكة مزيدا من حالات التعافي.

وأفادت بتسجيل 2533 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 240,081.

إشادات عالمية

في حين أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي، من أجل حماية الحجاج، وتفادي انتقال العدوى، إضافة إلى أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس التاجي في المملكة بلغت نحو 85%.

وعلى مدى الأشهر الماضية، حذرت الوزارة بشكل مستمر من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وشددت على ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات وغسل اليدين.

ما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين.

ومن تلك المبادرات على سبيل المثال، عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس المستجد، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يمكنه التوجه إلى أقرب عيادة لمنزله أو مركز عمله، بدون حجز موعد مسبق، من أجل الاستشارة أو العلاج إذا اقتضى الأمر.

نجاح موسم الحج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بتعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات الصحية والأمنية التي سخّرت بدورها إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف أن التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن الصحة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام.