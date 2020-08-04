توقيف مالك مستودع لحوم ودواجن أسبوعاً في سجن السلط

دوت الخليج:-- قرر مدعي عام السلط، إيقاف مالك المستودع الذي ضبطت لديه لحوماً فاسدة لمدة أسبوع في سجن السلط. وأسند المدعي العام لصاحب المستودع أربع تهم. وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قرر تحويل المتسببين في حادثة التسمم الغذائي في منطقة عين الباشا إلى المدعي العام.هلا أخبار

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