أطلق سراح اثنين .. الشرطة الفرنسية: محتجز الرهائن في لوهافر مريض نفسي

أعلنت الشرطة الفرنسية، في نبأ عاجل، منذ قليل، عن أن المسلح الذي يحتجز 6 رهائن في بنك وسط مدينة لوهافر شمال باريس أطلق سراح اثنين منهم.

وأفاد موقع فرانس بلو على الإنترنت أن العديد من العملاء كانوا داخل البنك وهم محتجزون كرهائن.

وذكر الموقع الفرنسي أن المعتدي أطلق سراح امرأة ، وأن رجلًا يبلغ من العمر 53 عامًا تمكن من الفرار.

وأكدت الشرطة في تغريدات متتالية لها عبر حسابها على موقع تويتر ان محتجز الرهائن في لوهافر يعاني من مشكلات نفسية، وأنه مدرج على قوائم المراقبة الأمنية .

قالت الشرطة إن مسلحا يبلغ من العمر 34 عاما احتجز ستة أشخاص رهائن في عملية سطو على بنك في مدينة لوهافر الساحلية الفرنسية، وأن الوضع لا يزال قائما داخل بنك بريد، في بوليفارد دو ستراسبورج، حسب موقع إخباري محلي Ouest France اضاف أن السلطات قلقة من احتمال وجود متفجرات بحوزة الشخص المسلح.