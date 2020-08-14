ترامب : لم يتم إخبارى بالقمة الروسية المقترحة حول إيران حتى الآن

وطرح الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى وقت سابق من اليوم، مبادرة لعقد قمة سباعية بمشاركة زعماء الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن وألمانيا وإيران، بشأن المساعى حول تمديد فرض حظر الأسلحة المفروض على إيران.
ويسعى بوتين، من خلال هذه التحركات، تخيف حدة الهجوم على حليفته إيران، فى الوقت الذى تقود فيه أمريكا مساعى لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وسيعلن مجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 عضوا فى وقت لاحق يوم الجمعة نتيجة التصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة عن إيران.
وأعربت الرئاسة الفرنسية عن استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون، للمشاركة فى قمة سباعية افتراضية حول إيران.
وكتب قصر الإليزيه: "نؤكد ترحيبنا بالمقترح مبدئيا، وسبق أن طرحنا مبادرات بالروح نفسها فى الماضى".
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