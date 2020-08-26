أخبار اليمن : كورونا يقتل الرجال أكثر من النساء.. لهذه الأسباب

كورونا يقتل الرجال أكثر من النساء.. لهذه الأسبابتظهر معظم البيانات المتاحة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" أنه يضرب الرجال بصورة أكبر من النساء.

ولاحظ العلماء أن الرجال يميلون لأن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض وأعراضه الخطيرة، كما كشفت الإحصائيات أن عدد من توفوا بسبب "كوفيد 19" من الرجال أكبر بكثير من النساء.

بعيدا عن تفسيرات أن الرجال أكثر تدخينا من النساء ما يجعل وضع الرئة الخاص بهم أضعف، إلا أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كان حوالي 63% من الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد 19" في أوروبا بين الرجال.

وجاءت أبرز تلك الأسباب، وفقاً لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو" على النحو التالي:

1- مستقبلات "ACE-2"

من الواضح الآن، الإصابة بفيروس كورونا المستجد له صلة رئيسية بمستقبلات "ACE-2"، وهي ما تجعل شخص عرضة أكثر من غيره للإصابة بالعدوى.

ولاحظ العلماء أن هذا البروتين الشائك نسبه تزيد بصورة كبيرة لدى الذكور عن الإناث ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى "كوفيد 19"، كما يوجد بتركيزات عالية في الرئتين والقلب والأمعاء والغدد التناسلية، لدى الرجال.

2- الارتباط بين هرمون الإستروجين والتستوستيرون

الإناث هي الجنس الأقوى فيما يتعلق بالاستجابة المناعية والمرونة المناعية لمواجه فيروس كورونا المستجد.

ورصد العلماء أن هرمون الإستروجين الأنثوي يحفز الاستجابة المناعية بسرعة، ويثبط أيضًا تكاثر فيروس كورونا المستجد في الجسم.

من ناحية أخرى، رصد العلماء أن هرمون التستوستيرون الذكري يساعد على تثبيط الاستجابة المناعية للجسم، مما يجعل الذكور أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة.

3- الاستعداد الوراثي

السبب الثالث المحتمل لهذه الظاهرة هو أن الجينات المسؤولة عن تحديد العامل الممرض في الجسم والاستجابة لها، وهي موجودة على كروموسوم إكس.

نظرًا لأن الإناث لديها 2 كروموسومات إكس، فمن المرجح أن يكون لديهم استجابة مناعية سريعة لمسببات الأمراض وتوفر حماية أفضل، وتكون أقل من الرجل الذي يحتوي جسمه على كروموسوم إكس واحد بجانب كروموسوم واي.