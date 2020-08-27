قصف تركي جديد داخل أراضي العراق

أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن طائرات حربية تركية قصفت أطراف قرية سكيري في جبل متين التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك شمالي العراق.

ونشرت خلية الإعلام الأمني في العراق بيانا أمس حول اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية، وقتلها مدنيين في مدينة سنجار، غرب محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكر البيان، أن طائرات مسيرة تركية خرقت أجواء العراق مستهدفة سيارة نوع "بيك آب" بقضاء سنجار، مما ادى الى مقتل مدنيين اثنين بينما نجا سائقها.

وأكدت الخلية أستهداف موقع في قرية بارة التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار، فيما لم تعرف أعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف.

وأشار البيان إلى توجه سيارات الإسعاف الى موقع الحادث لإخلاء القتلى والجرحى.

وتواصل أنقرة قصف مواقع شمال العراق بحجة مطاردة أفراد من حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره النظام التركي منظمة إرهابية.