العالمي للتسامح والسلام بالإمارات يبحث تعزيز التعاون مع برلمان النمسا

بحث وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان - خلال زيارته البرلمان النمساوي - مع إيفا ديزدزيك عضوة البرلمان النمساوي - المتوقع رئاستها للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في الدورة المقبلة - سبل نشر قيم التسامح والسلام في أوروبا والعالم. كما بحث الجانبان أهم التحضيرات اللازمة لعقد جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام القادمة في العاصمة النمساوية فيينا .. واطلع الجروان على مقر البرلمان النمساوي والقاعات التابعة لعقد اجتماعات اللجان، وفقا لما نشرته وكالة الانباء الاماراتية "وام" وأشادت دزيدزبك بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم قضايا التسامح والسلام حول العالم، من خلال برلمانه الدولي وأعضائه حول العالم، وأثنت على دور الجمعية العامة للتسامح والسلام وما تقدمه من دعم لكافة الجهود الدولية في التسامح والسلام. وتابع وفد المجلس الإجراءات النهائية لفتح مكتب المجلس العالمي للتسامح والسلام في العاصمة النمساوية فيينا والذي سيكون مقرا إقليميا للمجلس لتعزيز التسامح ورفع قيمه في أوروبا والعالم ككل.

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