ترامب: بايدن غبي ويجب أن يعتذر عن خطابه المناهض للقاح كورونا

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عيد العمال الأميركي في البيت الأبيض، قال ترامب: "بايدن وزميلته- ويقصد كامالا هاريس - الليبرالية للغاية، الأكثر ليبرالية في الكونغرس بالمناسبة ، ليست كفؤا في رأيي، ستدمر هذا البلد وهذا الاقتصاد - يجب أن يعتذرا فورا عن الخطاب الطائش المناهض للقاحات... هذا تقويض (لدور) العلم".

ووصف الرئيس جو بايدن بأنه "غبي".

وكان بايدن اتهم ترامب بتعريض الأرواح للخطر بأسلوب تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق قال ترامب إن لقاحا ضد الفيروس سيكون جاهزا في وقت قياسي، ربما قبل الانتخابات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الضغط السياسي قد يؤدي إلى نشر لقاح قبل أن يصبح آمنا.

من جانبها، قالت كامالا هاريس إنها لن تثق في اللقاح الذي سيعلن ترامب التوصل إليه قبل الانتخابات في حين حث بايدن، الذي ينتقد أسلوب تصدي ترامب للوباء، الأمريكيين على الاهتمام بآراء العلماء. ويتهم منتقدون ترامب بقمع آراء العلماء فيما يتعلق بالجائحة.