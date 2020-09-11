انفجار قرب أحد الفنادق بالصين.. وإصابة 3 أشخاص.. فيديو

ذكرت وسائل إعلام صينية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح، اليوم الجمعة، جراء انفجار وقع بالقرب فندق في مدينة تشوهاى بمقاطعة قوانجدونج جنوب شرق الصين.

ووفقًا لتليفزيون الصين، وتم إبلاغ أجهزة مكافحة الحرائق المحلية بالانفجار فى حوالى الساعة 9:00 صباحا (01:00 بتوقيت جرينتش)، وتم إخماد الحريق حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأسفر عن الانفجار إصابة 3 أشخاص، الذين نُقِلوا جميعهم إلى المستشفى.

وبحسب ما ورد أنقذت خدمات الطوارئ العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض، ولا تزال عملية البحث والإنقاذ جارية.

وأكد قناة التلفزيون المركزية الصينية، اليوم، أن سبب الحادث كان انفجار الغاز، ما أدى إلى تعرض المباني التجارية والسكنية في المنطقة لأضرار.