البحرية المغربية تعترض عشرات المهاجرين غير الشرعيين

اعترضت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحريّة الملكيّة المغربيّة هذا الأسبوع مجموعة قوارب تقليديّة وأخرى من نوع الكاياك، ودرّاجات مائيّة، على متنها 168 مهاجرًا كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة المغربيّة عن مصدر عسكري أنّ هؤلاء المهاجرين الذين يتحدّرون جميعًا من إفريقيا جنوب الصحراء، وتمّ اعتراضهم يومَي الأربعاء والخميس، أُعيدوا إلى مختلف موانئ شمال المملكة وسُلّموا إلى السلطات بعد تلقّيهم الإسعافات الأوّلية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحريّة الملكيّة. وأجهضت السلطات المغربية العام الماضي نحو 74 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.

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