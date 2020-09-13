نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العربية": بيان مرتقب للجيش الليبي بشأن حقول النفط في المقال التالي
وأشارت، إلى أن الجيش الليبي يطالب بضمانات أميركية ودولية في توزيع عوائد النفط.
فمنذ اندلاع التظاهرات يوم الأحد 23 أغسطس الماضي، تزداد وتيرة الغضب لدى الشعب الليبي، الذي خرج في تظاهرات رافضة لوجود فايز السراج وحكومته وميليشياته، إلى جانب الاحتجاج على تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.
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