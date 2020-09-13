الإعصار الثاني خلال شهر .. العاصفة سالي تتجه إلى ساحل الخليج الأمريكي.. فيديو وصور

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية سالي اشتدت قبالة الساحل الغربي لفلوريدا، السبت، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار من الفئة الأولى يجلب رياحًا عاتية وأمواجًا غزيرة وفيضانات مفاجئة على ساحل الخليج الأمريكي.
وبسحب "رويترز"، أعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز حالة الطوارئ ودعا السكان الذين ما زالوا يتعافون من العاصفة الأخيرة والقيود الوبائية للاستعداد للعاصفة.
وقال ريتشارد باش، مسؤول الأرصاد في المركز الوطني، إنه من المتوقع أن تسقط أمطار سالي ما بين 6 و 12 بوصة (15-30 سم) على طول ساحل الخليج الأوسط، وقد تتسبب في فيضانات مفاجئة من فلوريدا عبر لويزيانا.
تسبب مسار العاصفة في تعطيل إنتاج النفط في خليج المكسيك الأمريكي للمرة الثانية في أقل من شهر. دعت تنبؤات المركز الوطني المسائية إلى وصول أقصى رياح مستدامة للعاصفة إلى 85 ميلًا في الساعة (137 كم / ساعة) قبل الوصول إلى اليابسة يوم الثلاثاء.
من غير المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية سالي من حجم أو شدة إعصار لورا في أغسطس، لكنها ستتسبب في تضخم يصل ارتفاعه إلى 12 قدمًا (4.2 م) بعيدًا عن الشاطئ، كما قال جيم فورستر ، كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركةDTN ، وهي مزود بيانات عن الطاقة والزراعة والطقس.
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