للمرة الثانية.. إسرائيل تقرر فرض إغلاق كامل بسبب تفشي كورونا

تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإعلان الكيان الصهيوني بالكامل "منطقة حمراء" بسبب الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يحد من تحركات الأشخاص إلى دائرة نصف قطرها 500 م من المنزل وإغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية التي تخدم العملاء شخصيا.

ذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت أنه من المقرر أن يدخل الإغلاق الشامل حيز التنفيذ في 18 سبتمبر في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي. من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على القيود الصارمة الجديدة على حركة الأشخاص وكذلك على التجارة في أقرب وقت صباح الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن "الموجة الثانية" الوشيكة من فيروس كورونا ، خاصة فيما يتعلق باحتمال تداخله مع الأنفلونزا الموسمية الشائعة، وقد أبلغت العديد من الدول الأوروبية بالفعل عن زيادة في الحالات، أصبحت إسرائيل الأولى في العالم التي تغرق مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد في الإغلاق بعد الإغلاق السابق في مايو.

مشروع القرار، الذي أعدته وزارة الصحة، واطلعت عليه صحيفة "هآرتس"، يوقف أو يقيد بشدة عمل جميع الشركات التي تتطلب موظفين لخدمة العملاء بشكل شخصي لمدة أسبوعين على الأقل.

سيظل المستوطنين قادرين على التسوق لشراء البقالة، مع إعفاء محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة من الحظر. تم تحديد الاستثناء أيضًا لمخازن الإمدادات الطبية، بما في ذلك الصيدليات، وكذلك أماكن الهواتف المحمولة ومحلات الإصلاح. سيتم منع جميع المقاهي والمطاعم من تقديم وجبات العشاء في الداخل، ولكن يُسمح لها بتقديم خدمة التوصيل والتوصيل للخارج.

سيتعين على هذه الشركات، التي ستتمتع بإضاءة خضراء للعمل في ظل الإغلاق، أن تحدد عدد الموظفين بنسبة 30 % أو 10 أشخاص، اعتمادًا على الرقم الأعلى. سيتم تطبيق نفس قاعدة 30% على المكاتب الحكومية.

باستثناء الرحلات للحصول على الإمدادات اللازمة أو العمل، سيتعين على الإسرائيليين الالتزام بقاعدة الـ 500 متر، مما يعني أنهم قد يذهبون بعيدًا عن مكان إقامتهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغت إسرائيل عن أعلى حصيلة يومية للعدوى بفيروس كورونا يوم الخميس بـ 4038 حالة، بعد تجاوز عتبة 4000 إصابة لأول مرة يوم الأربعاء.