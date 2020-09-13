المجلس العسكرى فى مالى يلتزم بمرحلة انتقالية تمتد لـ 18 شهرا

أعلن رئيس المجلس العسكرى فى مالى، الكولونيل عاصمى جويتا، اليوم السبت، الالتزام بإرساء حكومة من أجل إقامة حكم مدنى فى غضون 18 شهرا، وذلك بعد اعتماد "ميثاق" انتقالى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





واعتمد خبراء اختارهم المجلس العسكرى فى مالى، الذى أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا فى 18 أغسطس، هذا "الميثاق" بعد 3 أيام من مباحثات فى باماكو بين شخصيات سياسية وعسكرية وأخرى من المجتمع المدنى. وقال الكولونيل غويتا: "نلتزم أمامكم بعدم ادخار أى جهد لتنفيذ مجمل هذه القرارات، وفى صالح الشعب المالى حصرا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. وأضاف: "نطلب ونأمل تفهم ودعم ومساندة المجتمع الدولى فى التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق، ولخريطة الطريق الانتقالية". ويطالب بعض شركاء مالى، بدءا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بعودة المدنيين إلى السلطة فى غضون عام واحد، فى ختام فترة انتقالية يقودها مدنيون أيضا. ومنحت المجموعة مالى مهلة تنتهى الثلاثاء، لاختيار رئيس ورئيس وزراء مدنيين.

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